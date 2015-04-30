欧洲金融：欧洲央行尚无计划讨论希腊银行融资担保品的扣减率问题--管委

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透塔林4月29日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)表示，该央行决策者尚未正式讨论提高希腊紧急融资担保品适用扣减率问题。紧急融资操作正在帮助维持希腊银行体系运作。
希腊银行业者一直在动用该国央行的紧急流动性援助，这项援助就是通过抵押获得维持运作的必要资金。银行业消息人士周三对路透表示，欧洲央行将希腊银行业可以从该国央行获得的紧急流动性支持上限提高14亿欧元，至769亿欧元。
欧洲当局愈发担心希腊偿还债务的能力，因为希腊政府与国际债权人就经济改革的协商一直没什么进展。
韩伟森称，欧洲央行内部正在技术层面探讨扣减问题，即对ELA抵押品名义价值适用的扣减率。
“我认为(管委会)其他同事也曾表示，未来会谈论这一问题，但具体时间现在我还不能说，”韩伟森在记者会上表示。
有媒体上周二援引知情人士的话报导，欧洲央行内部人员已经准备了一份提案，针对希腊银行业申请紧急流动性援助所提供的担保品，将提高适用的扣减率。欧洲央行未予置评。
韩伟森补充称，没有理由考虑希腊债务违约的情况。
“各方已经表示，他们不愿意看到最终希腊违约，“他说。
“协商非常艰难且进展缓慢，但还没有人说他们在寻求达成融资协议以外的其他计划。”
希腊政府曾表示将履行偿债义务，“因此我认为没有理由猜测其他的可能情况。”(完) (编译 李爽 审校)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同