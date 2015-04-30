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债券 | 2015年 4月 30日 星期四 10:23 BJT

欧洲金融：欧洲央行尚无计划讨论希腊银行融资担保品的扣减率问题--管委

路透塔林4月29日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)表示，该央行决策者尚未正式讨论提高希腊紧急融资担保品适用扣减率问题。紧急融资操作正在帮助维持希腊银行体系运作。

希腊银行业者一直在动用该国央行的紧急流动性援助，这项援助就是通过抵押获得维持运作的必要资金。银行业消息人士周三对路透表示，欧洲央行将希腊银行业可以从该国央行获得的紧急流动性支持上限提高14亿欧元，至769亿欧元。

欧洲当局愈发担心希腊偿还债务的能力，因为希腊政府与国际债权人就经济改革的协商一直没什么进展。

韩伟森称，欧洲央行内部正在技术层面探讨扣减问题，即对ELA抵押品名义价值适用的扣减率。

“我认为(管委会)其他同事也曾表示，未来会谈论这一问题，但具体时间现在我还不能说，”韩伟森在记者会上表示。

有媒体上周二援引知情人士的话报导，欧洲央行内部人员已经准备了一份提案，针对希腊银行业申请紧急流动性援助所提供的担保品，将提高适用的扣减率。欧洲央行未予置评。

韩伟森补充称，没有理由考虑希腊债务违约的情况。

“各方已经表示，他们不愿意看到最终希腊违约，“他说。

“协商非常艰难且进展缓慢，但还没有人说他们在寻求达成融资协议以外的其他计划。”

希腊政府曾表示将履行偿债义务，“因此我认为没有理由猜测其他的可能情况。”(完) (编译 李爽 审校)

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