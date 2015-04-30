全球乳业：新西兰恒天然调降当季生乳收购价，因全球价格仍然疲弱

路透惠灵顿4月30日 - 全球最大的乳品加工商--新西兰恒天然(Fonterra) 周四调降其对酪农股东的收购预估价，因乳品价格受需求下滑的影响，从去年大跌之后复苏仍然缓慢。

恒天然下调当季生乳收购价，每公斤乳固型物价格降至4.50新西兰元(3美元)，之前的预估价是4.70新西兰元。

恒天然在去年5月止的2013/14年度期间，支付给酪农的收购价为创纪录的8.40新西兰元。

恒天然表示，俄罗斯、中东和北非等地的地缘政局紧张，也影响到全球乳品需求。

分析师表示，恒天然调降收购价预估并不让人意外，明年的价格也存在风险。

“虽然全球产量成长速度放缓，但相对于需求，供应仍然颇高，”ASB农业分析师Nathan Penny说。

他估计恒天然此次调降收购价，将令新西兰政府减少3.70亿新西兰元的收入。新西兰出口获利有将近四分之一来自乳制品，乳品在国内生产总值(GDP)的占比超过7%。(完)