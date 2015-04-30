港报社评：从港人福祉看落实普选--文汇报4月30日

全国政协副主席、前行政长官董建华昨天表示，我们身处香港历史的转捩点，需要大部分有理性的反对派议员拒绝綑绑，凭政治良心投票，让香港五百万选民普选特首的期望得以实现。

中国社会科学院近年发表的《中国城市竞争力报告》指出，香港的竞争力正不断与其他内地城市拉近，预计到2015年，香港的经济规模将落后于北京、上海、广州、深圳等内地城市。董建华警示，内地和亚洲的大城市都在集中精力发展，它们取得的成绩甚至有超越香港之势，居安思危，难道我们还能将这个落后于人的警号视而不见吗？

董建华指出，通过政改方案，不单标志着香港民主的大跨越，亦同时标志着香港经过长时间的内耗和折腾，香港广大市民终于找到长远的方向和出路，可以让港人重新团结、重新飞跃、重拾希望，一同为香港创造新的奇蹟，创造社会发展的大时代、经济发展的大时代、民生改善的大时代。董建华从港人福祉的角度，透视政改方案若被否决或通过两种截然不同的前景，说明在香港历史的转捩点，需要大部分有理性的反对派议员，拿出政治家的胸襟、代议士的智慧、思想家的承担、独立思考者的道德勇气，拒绝綑绑，凭政治良心投票，让香港五百万选民普选特首的期望得以实现。

通过政改对港人有利，对反对派无害。反对派议员可能担心被标签为「转軚」，但他们应退一步想清楚，必须正视政改方案通过或不通过的不同结局，要凭政治良心投票，避免进入一个全港皆输的局面。(A08 )