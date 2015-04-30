港报社评：奥巴马力捧安倍，当遏华代理人--经济日报4月30日

日本首相安倍访美获高度礼遇，因美国总统奥巴马正陷外交困局，需力捧日本作代理人，助美国稳住亚太影响力，遏中国崛起。中美日紧张关系近日仅表面降温，背后角力实正升温。

美国对安倍力捧有加，主因是奥巴马的外交政策正处处碰壁，除无法驾驭中东混乱局势，沙特等盟友终另起炉灶，自行组成区内联军到也门平乱；在欧洲方面，奥巴马原希望借乌克兰问题，联同欧洲盟友与俄罗斯对撼，德国等却碍于对俄经贸利益，拒绝与美国唱双簧。

奥巴马一直视亚太区为最重要的外交战场，如今年初的国情咨文中，便明言不能让中国制定亚太区的游戏规则，故他力阻盟友加入由中国牵头的亚投行，避免中国藉组建亚投行，在区内的政经影响力不断坐大，冲击美国在区内话语权。

但最终南韩等和美国关系密切的亚太国家，没理会美国拦阻，加入亚投行成创始成员国，就连英国亦向北京申请加入，令奥巴马面临重大外交失利。

国家主席习近平上周和安倍在亚非峰会期间会谈，表面上双方气氛平和，但在会面结束后，内地官方传媒却批评安倍只在做表面文章，实则日益倚重日美军事同盟，是不折不扣的冷战思维。此显示近期中日关系气氛缓和只是表面现象，实际上仍冰封三尺。

中美日台面上虽暂不会拳来脚往，但奥巴马力捧安倍，却揭示在中日争当亚太一哥、中美争全球话语权下，表面和谐实难掩日趋激烈的中美日暗战。(A12)