港报社评：东北发展不能漠视反对声音--信报4月30日

香港人口密集，觅地建屋困难，居住问题长期以来未能妥善解决，因此新界东北发展计划原则上值得考虑。

值得考虑不代表切实可行，即使港人都同意必须加快觅地建屋，该在哪里觅地，应在何处建屋，始终牵涉各种不同的利益纠结，尤其是今时今日政治环境两极化，政府推出任何政策皆遇到诸多压力与阻力，原则上有助局部化解房屋问题的新界东北发展计划，不一定能够在社会上达成共识，反而有机会让社会深层次矛盾进一步恶化。

几经波折，城规会昨日通过新界东北发展计划中粉岭北及古洞北的两份分区计划大纲，没有任何修改，原封不动呈交行政会议审批。城规会发言人龙小玉表示，所有委员一致通过，但城规会明白及理解受发展影响的人士，包括居民及居于石仔岭的长者，以及商户和农户的忧虑，强烈要求政府在推展新界东北发展计划时，必须考虑他们的忧虑，加强与受影响人士沟通，并提供适时及最佳的协助。

反对意见大致上可归纳为五点。一者，中港融合，此计划被阴谋论者视作出卖香港人利益，为内地富豪来港置业大开方便之门，新界东北沦为＂中国殖民地＂。二者，毁人家园，当地居民少不免受到拆迁之苦。三者，利益输送，现时已有不少地产商大量购置农地等待发展，日后有机会出现以钱换地的官商勾结。四者，破坏生态，原有恬静的乡郊面貌不复存在。五者，消灭农业，不少本土主义者认为香港仍然有务农复耕的条件，以此作为抗衡内地＂断水断粮＂的威胁。

不管反对的理据是什么，几乎人人都可以看到，即使城规会为东北发展开绿灯，未来还是不见得路路畅通，最低限度已有深感愤怒的受影响村民明言，不排除提出司法覆核。

既然这个计划无可避免将会遇到反对声音，那么相关官僚不能麻木地漠视之，务必拿出合情合理合法的论据说服公众。香港已是一座高度发展的城市，再发展并不是一头发热大兴土木那么简单，一切得视乎平衡，利益平衡之余，尚且要顾及品味平衡，了无生趣的石屎森林肯定与乡郊品味格格不入。(A02)