版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 10:05 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在澳洲经济数据公布后基本未变

0151GMT
    
    * 澳洲公布信贷数据和进出口物价后，澳元兑美元几乎不变
    * 大连铁矿石期货价格跌逾3%，可能构成阻力
    * 铁矿石价格最近上涨是支撑澳元力道的一个因素
    * 贸易条件改善对澳洲央行降息决定影响不大
    * 如果铁矿石触顶，可能让澳洲央行有理由降息，以拉低澳元兑美元
(完)
          
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导         汇市技术面解析    
    所有外汇新闻        汇率路透调查       
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测    
    指标利率一览      澳元、新西兰元报导    
    英镑报导             台币报导              
    人民币报导           韩元报导              
    南非兰特报导       
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价             

 (编译 李爽  审校 王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐