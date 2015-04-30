港报社评：日美加强联防，不利亚太稳定--星岛日报4月30日

安倍晋三国事访美备受礼遇，成为首位在国会参众两院致辞的日本首相，此行最实质的成果是修订两国《防卫合作指针》，强化军事联防关系，为日本派兵海外参战获得美国亮绿灯。

安倍树立和平形象以消除外界对修改《和平宪法》的抗拒。在他与美国总统奥巴马在国宴中互敬日本清酒的前一天，两国发布新版本的《防卫合作指针》，把日本自卫队支援美军的地区和对象限制，由本来的朝鲜半岛等日本周边地区，扩展到全世界，支援对象还包括美国协防的第三国，这要日本修改或重新解释《和平宪法》才能够做到。

新版本指针还把两国部队协调机制，扩展到太空和网络等领域的军事合作，并且明列钓鱼台列岛适用于美日安全保障条约，这是美日联防机制的升级版。

美日在二战中吃过对方不少苦头。美国作为战胜国，逼日本制订《和平宪法》，把军队定性为自卫队，限定自卫范围，阻止其再度侵略海外。安倍此行获得美国拆墙松绑，标志两国在二战结束70周年基本上尽释前嫌。

美国现时对中国的戒心重于对日本。美国＂重返＂亚洲实施＂再平衡＂，就是针对中国的冒起，要维持对这地区的影响力。无论在经济还是军事上，日本都可以担当吃重的＂忠心巨人＂角色。

美国政策进一步向日本倾斜，声言是为保地区稳定，却要小心助长日本有恃无恐扩张军事，反而加剧地区紧张。(A06)