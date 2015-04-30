表格：德国3月实质零售销售较前月下滑2.3%，较上年同期增长3.5%

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透4月30日 - 德国联邦统计局周四公布，3月实质零售销售较前月 下滑2.3%，较上年同期增长3.5%，路透预估分别为上升0.4%和上升3.2%。 以下为数据细节(%): 零售销售 15年3月 15年2月 14年3月 月变动率(实质) -2.3 -0.1 持平 月变动率(名义) -1.8 +0.2 持平 年变动率(实质) +3.5 +3.3 -0.6 年变动率(名义) +3.2 +2.5 +0.3 注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。