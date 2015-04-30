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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 14:13 BJT

表格：德国3月实质零售销售较前月下滑2.3%，较上年同期增长3.5%

路透4月30日 - 德国联邦统计局周四公布，3月实质零售销售较前月
下滑2.3%，较上年同期增长3.5%，路透预估分别为上升0.4%和上升3.2%。

    以下为数据细节(%):
    零售销售           15年3月    15年2月      14年3月
    月变动率(实质)       -2.3        -0.1        持平
    月变动率(名义)       -1.8        +0.2        持平
    年变动率(实质)       +3.5        +3.3        -0.6
    年变动率(名义)       +3.2        +2.5        +0.3
    
    注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。(完)
  
 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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