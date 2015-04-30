港报社评：高学历人才助发展，＂港二代＂值得期待--明报4月30日

政府放宽规定，吸引海外和内地人才及优才来港工作或创业，这是恰当做法，另外新加＂输入中国籍香港永久性居民第二代＂试验计划，此乃香港的独特情况，若处理得当，则在各国及地区争夺人才投效，香港可以多一个途径招揽一些质素高、容易融入主流社会的各方面人才，参与香港的建设和推动发展。

1990年代出版了专着介绍＂亚洲四之龙＂而被尊为＂四小龙之父＂的美国哈佛教授傅高义（Ezra FeivelVogel），认为香港与新加坡之争中，人才引进是关键，香港最大不足是移民政策失败，新移民质不高而量又大，不如新加坡特别注重引进优秀人才，结果香港的竞争力大打折扣。

吸引＂港二代＂来港，他们和香港整体有望各取所需创造共赢，他们可以大展鸿图，香港可获一批高学历年轻人才效力，而且他们处于18至40岁之间，若在港成家立室，繁衍后代，则有望给香港增添人口；另外，＂港二代＂的外地网络，若来港工作后发展至与内地网络联系，则他们不仅为自身事业拓阔了空间，更可以强化香港在内地与国际社会作为＂超级联系人＂的角色。

对于政府积极争取内地和海外人才来港，有人认为目的在＂沟淡＂人口或为香港人口换血，这些质疑是无稽之谈。截至去年底，经一般就业政策及输入内地人才计划留港的总人数约7万及1.3万，只占香港整体劳动人口1.9%及0.4%，显示外来人不可能取代香港劳动人口。期望香港市民拿出固有的拼搏精神，与外来人良性竞争，共同推动香港向前发展。(A04)