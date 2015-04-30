更新版 1-台湾数据：第一季GDP概估为年增3.46%，受外需推动稳定成长

(新增官员和分析师评论)

路透台北4月30日 - 台湾第一季国内生产总值(GDP)概估为年增3.46%，主要受益于外需的贡献，至于内需也温和成长。分析师认为，未来经济有望保持温和增长。

主计总处周四公布，第一季国内生产总值(GDP)概估为年增3.46%，大致符合市场预估的成长3.47%。其中国外净需求对经济成长贡献2.69个百分点，民间消费贡献1.38个百分点，但半导体厂商的资本支出不如预期，则令资本形成对经济成长负贡献0.25个百分点。

永丰银行总经分析师石孝棨说，〞台股第二季表现强劲所产生的财富效果将激励消费力道，加以厂商企业支出尚可支撑企业成长动能，今年接下来三季的GDP料可维持在4%附近。〞

他认为，第二季GDP暂估在4.19%。展望第二季，美国经济可望进入强劲成长轨道，摆脱天候因素的影响，对台湾第二季出口将有帮助。

路透调查显示，15家金融机构预估显示，台湾今年第一季经济成长率估为3.47%，较上季的3.35%略微提速，但成长动能略显单薄。机构预期大区间在3.0-4.0%。

**资本形成不佳**

主计总处专门委员梅家瑗认为，虽然航空业者扩充机队，但是半导体资本支出却减缓，这令首季的资本形成负成长1.12%，对首季的经济成长负贡献0.25个百分点。

梅家瑗也说，国际油价大跌，农工原料价格跌幅深重，使得名目的经济指标均呈现下降。首季包括输出入、民间消费或支出都不如预期，不过输入的部分下跌更多，这是经济成长率的减项，这也使得首季的经济成长率不如预期的幅度并不大。

至于首季的内需，梅家瑗认为，有不少指标如手机、汽车销售都不错，油价下跌使得高速公路通行费增加，出游人口提高等等，内需的情况不算疲弱。(完)