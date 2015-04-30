表格：瑞士4月KOF领先成长指标降为89.5，低于市场预估

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透苏黎世4月30日 - 瑞士智库KOF周四公布：
* 瑞士4月KOF领先成长指标为89.5 (路透调查预估为91.5)
* 瑞士3月KOF领先成长指标修正为90.9，初值为90.8
该数据反映瑞士经济在未来六个月左右的预期表现。
主要数据：(括号内数据为前值)
2015年4月 2015年3月 2014年4月
89.5 90.9 (90.8) 101.8 (完) (编译 于春红; 审校 张若琪)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。