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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 15:19 BJT

表格：瑞士4月KOF领先成长指标降为89.5，低于市场预估

路透苏黎世4月30日 - 瑞士智库KOF周四公布：

* 瑞士4月KOF领先成长指标为89.5 (路透调查预估为91.5)

* 瑞士3月KOF领先成长指标修正为90.9，初值为90.8

该数据反映瑞士经济在未来六个月左右的预期表现。

主要数据：(括号内数据为前值)

2015年4月 2015年3月 2014年4月

89.5 90.9 (90.8) 101.8 (完) (编译 于春红; 审校 张若琪)

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