《汇市简讯》英镑兑美元上看1.5550/70的阻力位

0203GMT * 亚洲早盘英镑兑美元走出十字星型态，欧元开盘涨0.65%，引领美 元全线疲弱走势 * 尽管英国大选存在不确定性，但消费者信心仍具韧性 * 20日波林格区间扩大，中性动能研究显示，5、10和20日移动均线 上行 * 多头行情上看1.5550/70的阻力位，这也是2月高位和去年7月至今 年4月跌势的38.2%回档位 * 纽约时段高位1.5498以及午后低点1.5397分别为首道阻力位和支撑 位 * 技术图：link.reuters.com/jap64w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 白云)