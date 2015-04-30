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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 10:10 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元上看1.5550/70的阻力位

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    * 亚洲早盘英镑兑美元走出十字星型态，欧元开盘涨0.65%，引领美
元全线疲弱走势
    * 尽管英国大选存在不确定性，但消费者信心仍具韧性
    * 20日波林格区间扩大，中性动能研究显示，5、10和20日移动均线
上行
    * 多头行情上看1.5550/70的阻力位，这也是2月高位和去年7月至今
年4月跌势的38.2%回档位
    * 纽约时段高位1.5498以及午后低点1.5397分别为首道阻力位和支撑
位
    * 技术图：link.reuters.com/jap64w
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 白云)

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