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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 16:06 BJT

表格：德国4月经季节调整失业人口减少0.8万

路透柏林4月30日 - 德国联邦劳工局周四公布：

* 德国4月经季节调整的失业人口减少0.8万人至279.2万--劳工部(路透调查预估为减少1.3万)

* 德国4月经季节调整的失业率持平于6.4%

* 德国4月未经季节调整的总失业人口降至284.3万人，3月为293.2万

以下为详细表格

2015年4月 2015年3月 2014年4月

变动 (经调整) -8,000 -14,000 -27,000

人数 (经调整，百万) 2.792 2.800 2.886

失业率 (经调整，%) 6.4 6.4 6.7

变动 (未经调整) -88,661 -85,498 -111,387

人数 (未经调整，百万) 2.843 2.932 2.943

失业率 (未经调整,%) 6.5 6.8 6.8

(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)

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