表格：德国4月经季节调整失业人口减少0.8万

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透柏林4月30日 - 德国联邦劳工局周四公布：
* 德国4月经季节调整的失业人口减少0.8万人至279.2万--劳工部(路透调查预估为减少1.3万)
* 德国4月经季节调整的失业率持平于6.4%
* 德国4月未经季节调整的总失业人口降至284.3万人，3月为293.2万
以下为详细表格
2015年4月 2015年3月 2014年4月
变动 (经调整) -8,000 -14,000 -27,000
人数 (经调整，百万) 2.792 2.800 2.886
失业率 (经调整，%) 6.4 6.4 6.7
变动 (未经调整) -88,661 -85,498 -111,387
人数 (未经调整，百万) 2.843 2.932 2.943
失业率 (未经调整,%) 6.5 6.8 6.8
(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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