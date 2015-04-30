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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 17:19 BJT

表格：欧元区4月HICP初值较上年同期持平，符合预估

路透布鲁塞尔4月30日 - 欧盟统计局周四公布：

* 欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期持平(预估为持平)，3月为下跌0.1%

欧元区 HICP 权重(‰) --------------------年率-----------------

2015年 4月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

14年 14年 14年 15年 15年 15年 15年

整体 1000.0 0.7 0.3 -0.2 -0.6 -0.3 -0.1p 0.0e

扣除能源 893.9 0.9 0.6 0.6 0.4 0.6 0.6p 0.7e

扣除能源

和未加工食品 819.4 1.1 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6p 0.6e(完) (编译 于春红; 审校 徐文焰)

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