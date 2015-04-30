表格：欧元区4月HICP初值较上年同期持平，符合预估

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透布鲁塞尔4月30日 - 欧盟统计局周四公布：
* 欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期持平(预估为持平)，3月为下跌0.1%
欧元区 HICP 权重(‰) --------------------年率-----------------
2015年 4月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
14年 14年 14年 15年 15年 15年 15年
整体 1000.0 0.7 0.3 -0.2 -0.6 -0.3 -0.1p 0.0e
扣除能源 893.9 0.9 0.6 0.6 0.4 0.6 0.6p 0.7e
扣除能源
和未加工食品 819.4 1.1 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6p 0.6e(完) (编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。