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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 17:11 BJT

表格：欧元区3月失业率为11.3%，与上月持平

路透布鲁塞尔4月30日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区3月失业率为11.3%。

以下为数据详情：

失业率(%) 14年3月 14年12月 15年1月 15年2月 15年3月

欧元区19国 11.7 11.4 11.3 11.3 11.3

欧盟28国 10.4 9.9 9.8 9.8 9.8 (完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)

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