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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月30日

路透伦敦4月30日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           337,925              -200
    锡             9,165               -10
    铅           174,775            -4,325
    锌           470,975            -3,125
    铝         3,822,300            -6,025
    镍           444,756            -1,086
    铝合金        23,640              -240
    NASAA         62,260             +1,220
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据       库存分布              品种    库存数据          库存分布
 铜    MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅      MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡      MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金  MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA   MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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