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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 10:29 BJT

韩国已公布经济指标--2015/4/30

经济指标                  时间            最新数据         前月/前季数        下次公布时间       预估值
                                                                          据        (GMT时间)      
 国内生产总值(GDP)(q/q)             第一季         +0.8%  @-p          +0.3%  @-r              --          --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)              3月         +0.4%               +0.5%              4月30日       +0.4%
                                                                                                   
 工业生产(m/m)                         3月         -0.4%  @-p          +2.3%  @-r              --       +0.3%
 失业率                                3月          3.7%  @             3.9%  @           5月12日          --
 贸易收支(亿美元)                      3月        顺差84  r           顺差77  r            5月1日          --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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