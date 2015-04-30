《香港重要政经日程》--4月30日-5月8日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
================== 今日重要政经消息=================
4月30日（周四）
-- 公布3月份M-3货币供应。
-- 公布3月份人民币存款数字。
-- 公布3月份外汇基金总资产。
-- 亚洲水泥 公布季度业绩。
-- 依利安达 公布首季度业绩。
--10:00 东方海外 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月4日（周一）
--09:30 金管局代表出席立法会财季会会议简报。
--10:30 大昌行 股东周年大会。
--14:30 嘉里建设 股东周年大会。
--16:00 利福国际 股东周年大会。
-- 金沙中国 公布季度业绩。
-- 澳博控股 公布季度业绩。
5月5日（周二）
-- 公布3月份零售销售数据。
--14:00 上海电气 在中国举行股东周年大会。
--15:00 中国海外 股东周年大会。
5月7日（周四）
-- 公布4月外汇储备资产数字。
-- 宏利金融 公布季度业绩。
-- 中芯国际 公布季度业绩。
--15:30 恒生银行 股东周年大会。
--16:00 电讯盈科 股东周年大会。
*5月8日（周五）
-- 卡姆丹克太阳能 公布首季业绩。
-- 置富产业信托 公布首季业绩。
--09:00 中国旺旺 股东周年大会。
--09:30 金蝶国际 在中国举行股东周年大会。
--10:00 中国飞机租赁 股东周年大会。
--10:00 中国联通 股东周年大会。
--10:30 金地商置 股东周年大会。
--10:30 永达汽车 在中国举行股东周年大会。
--10:30 碧生源 股东周年大会。
--11:30 东亚银行 股东周年大会。
--14:00 SOHO中国 股东周年大会。
--14:30 贸易通 股东周年大会。
--15:30 华润水泥 股东周年大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。