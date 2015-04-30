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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 11:10 BJT

路透调查：新西兰央行预料至少2016年中前都将按兵不动

“我们不确信会达到新西兰央行实施宽松所需的条件，但有这种可能
，”瑞银资深分析师Robin Clements表示。
    
    “通胀上涨可能不会像此前预期的那么快那么大，但我们认为最可能
的情况是维持利率不变的时间会更长。”
    
    15位受访分析师中，有11位预计利率会持稳直到明年第二季或更晚，
有三位预计3月会加息。一位预计6月会降息。(完)
  
    

 (编译 张明钧/李爽  审校 龚芳/白云)

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