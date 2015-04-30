路透调查：新西兰央行预料至少2016年中前都将按兵不动

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“我们不确信会达到新西兰央行实施宽松所需的条件，但有这种可能 ，”瑞银资深分析师Robin Clements表示。 “通胀上涨可能不会像此前预期的那么快那么大，但我们认为最可能 的情况是维持利率不变的时间会更长。” 15位受访分析师中，有11位预计利率会持稳直到明年第二季或更晚， 有三位预计3月会加息。一位预计6月会降息。(完) (编译 张明钧/李爽 审校 龚芳/白云)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。