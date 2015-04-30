更正-路透调查：油价疲弱态势至少将再持续一年

(更正：因英文原文有误，更正年度均价预估，以及受访分析师应为“31人”，非“32人”)

* 布兰特原油今年均价料为每桶59.40美元，美国原油为53.70美元

* 布兰特原油在2016年可能回升至每桶70.80美元

路透4月30日 - 周四公布的路透调查显示，油价疲弱走势至少还会再持续一年，显示美国石油生产放缓将不足以抵销全球供应过剩的情况。

路透月度调查访问31位分析师的结果，预估北海布兰特原油 2015年平均价格为每桶59.40美元，较上月调查结果高出0.20美元。

今年迄今为止，布兰特原油均价为约56美元。

布兰特原油在1月时从每桶超过115美元的高点大跌至略超45美元的低位，过去三个月来逐渐回升，周三收盘时接近66美元。

石油服务公司Baker Hughes数据显示，油价大跌已迫使部分石油探勘公司暂停钻井活动，美国活跃钻机数量连续20周下滑，降至2010年以来最低水准。

路透调查预测，但全球库存仍如此之高，美国原油库存处于纪录高位，油市将会疲弱一段时间。

LBBW分析师Frank Klumpp表示，美国石油产量将“比预期更加强劲“。

尽管有一些分析师预期下半年原油产量将下滑，但大多数认为，如果对伊朗的制裁在年中解除，那么市场上可能会有额外的伊朗供应，这将令油价继续承压。

CRISIL Research主管Rahul Prithiani表示，已在与伊朗讨论达成协议，解除对其石油出口的制裁。

“尽管全面的协议可能要到6月前才完成，但可能要等到6月过后三、四个月，正式协议完成后，伊朗才会增加出口。”

一些分析师认为油市今年已经触及低位，但相对疲弱的价格不太可能刺激消费大量增加。

调查显示，布兰特原油期货价格2016年及2017年料将升至70.80美元和77.20美元。这略低于前次3月调查中预估的72.10美元和78.70美元。