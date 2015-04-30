《中国外汇市场各品种成交概况一览》--4月30日

路透北京4月30日 - 中国国家外汇管理局自2015年1月起新增公布外汇市场交易概况数据，其数据统计范围包括银 行间外汇市场与银行对客户市场。 中国自汇率形成制度改革以来，也加快了外汇市场的建设，不断推出各类外汇交易品种，以满足金融机构、经济 实体的各类避险、对冲等交易需要。 以下为中国外汇品种人民币即期、远期、外汇和货币掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元)： 交易品 3月 2月 15年1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 上半年 14年一季 种 * 度 即期 8,498 4,765 6,077 3,817 3,630 3,352 3,537 2,978 3,193 -- -- 远期 523 367 487 50 38 36 46 59 40 259 136 掉期 5,870 3,226 4,646 4,581 3,933 3,593 4,328 3,902 4,158 20,400 10,020 外币对 57 26 48 76 26 24 63 27 28 285 156 外汇期 338 257 347 -- -- -- -- -- -- -- -- 权 交易品种 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 远期 323.7 866.1 2,145.53 327 98 掉期 34,000 25,328.30 17,709.84 12,835.00 8,018.00 外币对 642.3 432.2 856.7 502 407 外汇期权 -- 33.4 10.1 -- -- 注：1.*指自2015年起数据除“外币对”来自于中国外汇交易中心网站外，其余数据均来自中国国家外汇管理局(统 计范围包括银行间外汇市场与银行对客户市场) 2.2015年之前数据来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》和中国外汇交易中心网站，部分来自央行季 度货币政策执行报告 3.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易 4.2012年远期成交额数据以《中国货币市场》提供的全年数据为准 5.--表示数据无法提供(完) (发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)