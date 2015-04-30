《路透晚报》--4月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：高度重视应对经济下行压力，加大定向调控力度--政治局

中国中共中央政治局周四召开会议称，今年以来经济运行走势分化，下行压力仍然较大，要保持宏观政策连续性和稳定性，加大定向调控力度，及时进行预调微调，高度重视应对经济下行压力。

--中国经济：一季度重庆GDP增速全国第一，东北三省和山西增速排名靠后

中国今年一季度全国31个省（市、自治区）国内生产总值（GDP）数据全部出炉，梳理可看出地区发展差异巨大。其中，重庆当季GDP同比增长10.7%，增速排名第一；而东北三省和山西增速排名靠后，尤其是辽宁以1.9%的增速垫底。

--台湾数据：第一季GDP概估为年增3.46%，受外需推动稳定成长

台湾第一季国内生产总值(GDP)概估为年增3.46%，主要受益于外需的贡献，至于内需也温和成长。分析师认为，未来经济有望保持温和增长。

--中国外汇：3月国际货物和服务贸易转为逆差168亿美元--外管局

中国国家外汇管理局周四公布，3月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易逆差168亿美元，上月则为顺差472亿美元；1-3月为顺差766亿美元。

--中国经济：5月1日起实施稀土、钨、钼资源税清费立税、从价计征改革

中国财政部周四决定，自5月1日起实施稀土、钨、钼资源税清费立税、从价计征改革。稀土、钨、钼资源税由从量定额计征改为从价定率计征。稀土、钨、钼应税产品包括原矿和以自采原矿加工的精矿。

--《焦点》中国太阳能产业大规模扩张，然投资者仍谨慎以对

中国太阳能企业今年需融资数以十亿计的美元，为产能大规模扩张筹资；其中部份企业已然负债累累。受全球金融危机影响，太阳能产业倍受打击，这样的融资不啻于是检测投资者对该业信心的试金石。

【金融】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比升至81.3%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比上升。尽管近期许多个股估值相当高，潜存风险加大，但外围资金源源不断涌入股市，A股居高不下，基金经理持谨慎乐观态度。本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比由上月的79.4%升至81.3%；债券建议配比则降至8.3%，上月为10.8%；而现金建议配比则由上月的9.9%升至10.5%。

--中港证券：港交所就香港与台湾市场互联互通展开初步磋商--主席

香港交易及结算所（港交所）主席周松岗周三称，公司正与台湾就建立两地市场互联互通机制进行初步磋商，形式与沪港通相似，但详情不便透露。

--香港金融：金管局称市场需要预备美国逐步升息，避免过度借贷

香港金融管理局（HKMA）周四称，美国加息步伐仍存不确定性，但认为市场需要预备美国逐步升息，并避免过度借贷。

【固定收益】

--《分析》中国公开市场暂偃旗息鼓，宽松政策工具仍将轮番上阵

中国年内二度降准后流动性持续宽松，央行公开市场亦连续第二周空窗操作。为止住中国经济颓势，后续宽松的货币政策工具料还将轮番出击；不过由于货币市场利率持续下行，逆回购的阶段性利率指引目标已达成，公开市场操作短期内仍将暂时淡出

--《中国债市每日综述》现券收益率和IRS午后扩大跌势，降息预期发酵

中国五一小长假前最后一个工作日，银行间债市周四现券收益率和利率互换(IRS)午后扩大跌幅，因降息预期在节前发酵。不过交易员指出，若宽松政策落空，节后现券收益率很可能反弹并重新步入盘整。

--中国债市：32家机构获批进入银行间债市，含QFII、境外机构及RQFII

中国人民银行金融市场司公告称，批准32家机构进入银行间债券市场，包括11家QFII(合格境外机构投资者)、10家境外机构以及11家RQFII(人民币合格境外机构投资者)。

--中国票据市场：资金仍宽转贴利率续走低，信贷投放不足大行亦加大买需

中国票据市场转贴利率本周续跌，但下行幅度较上周有所收窄。交易员表示，虽临近月末，但部分大行信贷额度多余，反而加大收票力度以弥补信贷投放不足，同时流动性持续宽松资金利率下行不止，共同推动转贴价格小幅走低。

【外汇】

--中国汇市：客盘购汇旺人民币小幅收低，4月基本持稳料短期区间震荡

人民币兑美元即期 周四收盘小幅下跌，客盘购汇旺盛限制人民币继续走强；中间价六连升至逾四个月新高，受美联储政策声明仍暗示不会很快加息提振。交易员指出，4月人民币基本持稳，消化3月强势走势。预计汇价短期仍将在6.18-6.22元区间震荡。

--离岸人民币：香港3月底人民币存款约9,520亿元，按月降2.2%--金管局

香港金融管理局（HKMA）周二称，截至今年3月底为止，香港人民币存款 为9,520亿元，按月下降2.2%。

--中乌金融：乌克兰与中国本币互换协议续签三年

乌克兰央行周三引述央行总裁甘达列娃(Valeria Gontareva)说法，乌克兰与中国已续签本币互换协议三年。乌克兰央行并未说明协议规模是否扩大，或是维持2012年原有协议的150亿元人民币水准。

--离岸人民币：中国建设银行已向瑞士申请银行执照--瑞士金融市场监管局

瑞士金融监管机构发言人周三表示，中国建设银行已向瑞士申请银行执照。瑞士希望吸引一家中资银行，以助其成为中国人民币主要交易中心。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指受蓝筹股拖累收跌，4月涨幅逾18%为今年来最大

中国股市沪综指周四收盘下跌。分析师指出，热点板块切换较快抑制增量资金入市热情，而且银行、保险、券商等指标股走势较弱，市场资金热衷于中小股票和题材股，股指继续小幅整理。

--中国证券：一季度上市公司业绩同比增3.27%,低于前两年同期水平--报载

中国证券报周四报导，披露一季报的2,540家上市公司数据显示，首季上市公司面临较大增长压力。当季实现营业总收入6.33万亿元，同比增长0.2%；实现归属于母公司股东的净利润6,174.08亿元，同比增长3.27%，增速均低于2013年和2014年同期水平。

--中港股业绩：中石化首季净利同比大减85%，高价原油库存拖累下游业务

亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司公布，今年首季净利同比大减近85%，因高价原油库存拖累下游业务。

--中港股业绩：中国太保一季度净利同比增逾五成，投资收益大幅增长

中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司周四公布，一季度实现净利润49.03亿元人民币，同比增长52.7%，受投资收益大幅增长推动。

--中股业绩：上汽集团一季度实现净利74.68亿元，同比增长6.98%

中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三稍晚公布一季报，前三个月公司实现净利74.68亿元人民币，同比增长6.98%。

--美国个股：中国华信获准竞标惠普拟出售的在华企业网络业务--消息

据多位消息人士透露，中国国家发改委已批复同意中国华信邮电经济开发中心竞标美国个人电脑生产商--惠普拟出售的在华企业网络业务，该标的资产投资额将超过20亿美元。

--美国金融：SEC指控两名中国人涉嫌对58同城股票进行内幕交易

- 美国证券交易委员会(SEC)指控两名中国人对分类信息网站58同城的股票进行内幕交易，称他们在“明显安排好的时间”购买58同城的买权。

--手机产业：三星跌出中国智能手机市场前三甲，为三年多来首见

根据研究机构Strategy Analytics的数据，2015年第一季，韩国三星电子在中国智能手机市场份额的排名降至第四，尽管其守住了全球市场份额的头把交椅。 (完) (整理 黄凯; 审校 杨淑祯)