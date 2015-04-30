《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月30日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *昆山经济技术 30 7 3 5/4簿记建档 农业银行 AA(大公国际) 5/6 5/7 开发区资产经营 江苏银行 AA+(东方金诚)

AA-(中债资信) ======================================================================================= *国电电力 260 20 247天 5/4-5/5簿记 工商银行 AAA 5/6 5/7 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *云南公路 20 10 12 5/6簿记建档 国开行 AA+ 5/7 5/8 开发投资公司 ======================================================================================= *招商证券 84 28.5 3 5/6招标 农业银行 AAA 5/7 5/8 (最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= *日照港 10 5 12 5/6簿记建档 浦发银行 AA+ 5/8 5/11 ======================================================================================= *深圳水务集团 10 3 12 5/6簿记建档 平安银行 AAA 5/7 5/8 ======================================================================================= *桐乡城市 20 6 12 5/6簿记建档 中信银行 AA 5/8 5/11 建设投资 浙商银行 ======================================================================================= *湘电集团 19 9 12 5/6簿记建档 浦发银行 AA 5/7 5/8 ======================================================================================= *北京海吉星 4 2 12 5/8簿记建档 兴业银行 AA- 5/11 5/12 医疗科技 ======================================================================================= 中升大连集团 4 4 12 4/30-5/4簿记 中国银行 AA 5/5 5/6 ======================================================================================= 张家口通泰 10 10 12 5/4簿记建档 招商银行 AA 5/6 5/7 控股集团 ======================================================================================= 陕西煤业 30 30 12 5/4簿记建档 交通银行 AAA 5/5 5/6 化工集团 华夏银行 ======================================================================================= 中电投蒙 20 10 12 5/4簿记建档 光大银行 AA+ 5/5 5/6 东能源集团 国开行 ======================================================================================= 内蒙古博源 22 14 12 5/4簿记建档 浦发银行 AA 5/6 5/7 控股集团 ======================================================================================= 扬州经济技术 10 5 12 5/4簿记建档 浙商银行 AA 5/5 5/6 开发区开发总公司 ======================================================================================= 东北特殊钢集团 14 7 12 5/4簿记建档 国开行 AA 5/5 5/6

招商银行 ======================================================================================= 北京城建集团 30 10 12 5/5簿记建档 南京银行 AA+ 5/6 5/7

民生银行 ======================================================================================= 东营方圆 20 7 12 5/5簿记建档 中国银行 AA 5/7 5/8 有色金属 ======================================================================================= 新疆前海集团 9 4 12 5/5簿记建档 兴业银行 AA- 5/6 5/7 ======================================================================================= 首钢总公司 200 50 12 5/5簿记建档 华夏银行 AAA 5/7 5/8

农业银行 ======================================================================================= 传化集团 12 3 12 5/6簿记建档 进出口行 AA 5/7 5/8

工商银行 ======================================================================================= 现代投资 20 5 12 5/6簿记建档 国开行 AA+ 5/7 5/8

中信证券 ======================================================================================= 北京京煤集团 20 10 12 5/7簿记建档 华夏银行 AA+(大公国际)5/8 5/11

AA(中诚信) =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *凯乐科技 7 5 5 5/7-5/8簿记 招商证券 AA- 5/11 5/12

浦发银行

(第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================= 扬州新盛 10 5 3 5/4簿记建档 农业银行 AA 5/6 5/7 投资发展 ======================================================================================= 中国石油 200 200 3 5/4簿记建档 工商银行 AAA 5/5 5/6

中国银行 ======================================================================================= 中文传媒 10 5 3 5/5簿记建档 工商银行 AA+ 5/6 5/7 ======================================================================================= 泸州老窖集团 30 10 5 5/5簿记建档 民生银行 AA+ 5/6 5/7

光大银行 ======================================================================================= 南京南瑞集团 20 10 3 5/5簿记建档 中信银行 AAA 5/7 5/8

招商银行 ======================================================================================= 鄂尔多斯 40 30 5 5/5簿记建档 建设银行 AA 5/6 5/7 国资投资控股集团 ======================================================================================= 江铃控股 5 2 3 5/6簿记建档 中信银行 AA+ 5/8 5/11 ======================================================================================= 西王集团 10 10 3 5/7簿记建档 恒丰银行 AA 5/11 5/12 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)