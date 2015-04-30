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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 10:58 BJT

日本股市：日经指数早盘挫跌，因美GDP数据及企业获利令人失望

“对冲基金在2月和3月买进日股期货，但它们正在全球解除仓位，买进欧股并卖出欧元。他们的卖出动作也要考虑进来，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

他并称，“它们的平仓动作不可能只是一两天的事。”

美国GDP数据意外疲软，让市场人士有理由暂时获利了结。

日本企业获利同样未能符合投资者的预期。

本田汽车 下跌6.4%，此前该公司预测本财年净利将只增长0.4%。

JPX-日经400指数 跌1.9%，报14,493.48点。(完) 　　

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