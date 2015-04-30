日本股市：日经指数早盘挫跌，因美GDP数据及企业获利令人失望

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“对冲基金在2月和3月买进日股期货，但它们正在全球解除仓位，买进欧股并卖出欧元。他们的卖出动作也要考虑进来，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。
他并称，“它们的平仓动作不可能只是一两天的事。”
美国GDP数据意外疲软，让市场人士有理由暂时获利了结。
日本企业获利同样未能符合投资者的预期。
本田汽车 下跌6.4%，此前该公司预测本财年净利将只增长0.4%。
JPX-日经400指数 跌1.9%，报14,493.48点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。