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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 11:10 BJT

日本经济：央行一直在采取适当的货币政策来对抗通缩--内阁官房长官

路透东京4月30日 - 日本内阁官房长官菅义伟周四表示，日本央行一直在采取适当的货币政策来对抗通缩，他预计日本央行将继续会这么做。

“政府和日本央行基本政策立场一致，政策细节由央行决定，”菅义伟在记者会中说。

预计日本央行周四将维持货币刺激规模不变，但料将调降通胀及成长预估，盼薪资增长将刺激支出并帮助复苏走在正轨。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

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