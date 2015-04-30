《全球主要央行动态》--4月30日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月23日-4月30日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储在4月会后声明中调降对美国就业市场和总体经济的评价，暗示联储可能至少要等到第三季才会开始升息。政策声明显示，联储将开始执行在每次政策会议上酌情考虑是否升息的做法，具体决策完全视经济数据情况而定。

美国金融体系中可能易受投资者恐慌情绪冲击的环节，正在引起美联储内部的关切。联储决策者在为近十年来的首次升息做准备，他们希望确定市场也为此做好了准备，在升息真正发生时能够从容应对。美联储尤其担心的是，日益蓬勃发展的资产管理行业，在金融危机中能否经受住密集赎回的考验。

**欧元区**

欧洲央行管委韩伟森表示，央行决策者尚未正式讨论提高希腊紧急融资担保品适用扣减率问题。韩伟森称，欧洲央行内部正在技术层面探讨扣减问题，即对ELA抵押品名义价值适用的扣减率。他补充称，没有理由考虑希腊债务违约的情况。

银行业消息人士对路透表示，欧洲央行将希腊银行业可以从该国央行获得的紧急流动性支持(ELA)上限提高14亿欧元，至769亿欧元。

欧洲央行执委科尔在一篇杂志专访中表示，欧洲央行并未对希腊退出欧元区准备任何计划，“希腊退出并非我们正在考虑的情形”。

欧洲央行执委普雷特表示，欧元区国家需要进行结构性改革，以便让当前的经济复苏能够长久持续下去。

**日本/韩国**

日本央行周四维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标。一如预期，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。日本央行的政策决定以8比1的投票结果通过。

日本央行总裁黑田东彦表示，日本通胀趋势持续改善，因产出缺口收窄、且通胀预期升温。黑田东彦在国会发表谈话时指出，产出缺口估计在零左右，未来将持续好转，在此同时通胀预期稳定在2%对于达成央行物价稳定目标至为重要。

韩国央行表示，若非国际油价处于偏低水准，否则该国通胀率将比当前水准至多高出1.3个百分点。该行并驳斥经济可能陷入通缩的疑虑。

韩国央行公布的会议记录显示，在央行4月9日的会议中，委员会成员Ha Sung-keun是唯一投票希望降息的委员。央行在该次会议中决议维持利率于1.75%不变。

**中国**

如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策(QE)--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。但不同于2008年的首轮QE，此轮放水将针对国家资产负债表的薄弱环节进行调整，以确保中国国计民生的长治久安。

中国央行行长周小川表示，综合考虑国际经验、金融机构承受能力等因素，中国存款保险制度起步时的费率水平大概在万分之一到万分之二，远低于绝大多数国家存保起步时的水平以及现行水平。他指出，费率标准并不是固定不变的，可以根据经济金融发展、金融机构风险状况、存款结构情况以及存款保险基金的累积水平等因素进行动态调整。

周小川在国际货币基金组织(IMF)会议上表示，目前中国仅有少量资本项目不可兑换，在汲取了全球金融危机的教训后，中国已不再追求传统意义上的资本项目完全自由兑换，而是改为推动实现有管理的资本项目可兑换。

继中国上海自贸区宣布自由贸易账户(FT账户)启动外币服务功能后，三位消息人士透露，央行拟将FT账户经验尽快推广至四个自贸区，并在年内向全国推广。

**其他央行**

新西兰央行连续第六次会议维持指标利率在3.5%，一如市场预期。央行并表示，进一步的政策调整将取决于国内需求状况，以及本币升值对通胀压力的影响。央行还称目前没有考虑升息，但指出国内需求放缓和通胀压力下滑可能为降息提供理据。

瑞典央行意外维持指标利率在负0.25%不变，但扩大资产购买计划规模以促进通胀，称经历两年物价停滞后通胀开始攀升。瑞典央行总裁英韦斯表示，如有必要，该行可以将主要利率大幅下调至更低。

泰国央行意外调降政策利率25个基点至1.50%，为近月来第二次意外宽松政策，该行称经济成长及出口较预期疲弱。

巴西央行一如预期将利率由12.75%上调至13.25%，央行仍以积极的步伐收紧货币政策，以控制通胀和重获投资者信任。这是该行连续第四次升息。 (完)

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