台湾债市：五年债殖利率早盘随美债续扬，惟台债筹码安定略有压抑升幅

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月30日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周四盘初微扬。交易员表示，尽管美债持续偏空整理，但台债因筹码相对安定，压抑104/6殖利率升幅，料今日暂在1.02%附近窄幅波动。
他们并指出，周五台湾金融市场因假期休市一天，市场并未出现长假卖压效应，反而表现相当淡定，盘初交投量缩、殖利率狭幅整理，静待下周四10年公债104/5增额券展开发行前交易带动交投转趋活络。
〞今天市场没什么波动，多空和平相处。〞一位大型证券台债交易员说。
交易员并指出，由于第一季GDP表现符合预期，对台债影响相对有限，反倒是台电以量制价策略得宜令五年券得标利率创近两年新低 ，较有压抑五年公债104/6殖利率升幅。
台湾主计总处周四在盘前公布，第一季国内生产总值(GDP)概估为年增3.46%，大致符合市场预估的成长3.47%。
当地时间10:28，台湾股市 早盘跌0.12%，暂报9,840.53点；台币盘初交投涨1.66角，暂报30.529。
美国公债市场周三下滑，指标公债收益率触及六周高位，因全球债市遭抛售，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)承认经济成长趋弱，但没有给何时升息提供新线索。指标10年期公债 报2.037%，较周二尾盘升6.4个基点，盘中升至六周最高的2.081%。
本地时间10:27，104/6殖利率升0.13基点，报1.0193%。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：1.01-1.03%
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--《综述》美国第一季经济增速大幅放缓，受天候及能源价格下滑拖累 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
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