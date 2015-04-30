主要国家经济指标预测--5月1日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 4月 -- 49.2 0000 韩国出口(较上年同期) 4月初值 -6.8% -4.3% 进口(较上年同期) -12.5% -15.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差84 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.1% 0130 日本加班工资 3月 -- +0.4% 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 49.7 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加8 增加7.4 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加18 增加17.41 抵押贷款批准件数(千件) 62.4 61.760 M4货供额(较前月) -- -0.2% 0830 英国Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI) 4月 54.6 54.4 1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 4月 -- 48.9 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 54.2 1400 美国建筑支出(较前月) 3月 +0.5% -0.1% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 52.0 51.5 投入物价分项指数 -- 39.0 就业分项指数 50.2 50.0 新订单分项指数 -- 51.8 1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 4月终值 96.0 95.9 现况指数 108.3 108.2 预期指数 88.1 88.0 1730 美国汽车销售年率(万辆) 4月 1,690 1,715 4月30日-5月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 4月 -- 46.3 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲民间信贷 3月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 +0.5% -- 0130 澳洲出口物价 第一季 -0.8% -- 进口物价 -0.2% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 +10.8% -- 0500 日本新屋开工(较上年同期) 3月 +0.7% -1.9% 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 -2.3% +0.4% (较上年同期) +3.5% +3.2% 0645 法国消费者支出(较前月) 3月 -0.6% -0.3% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.1% -- 0700 瑞士KOF领先指标 4月 89.5 91.5 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少0.8 减少1.3 未经季节调整失业人数(万人) 284.3 283.9 经季节调整失业率 6.4% 6.4% 经季节调整失业人数(万人) 279.2 -- 0800 意大利失业率 3月 13.0% 12.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 +0.3% +0.2% (较上年同期) 持平 -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.5% +0.5% (较上年同期) 持平 持平 0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 持平 持平 0900 欧元区失业率 3月 11.3% 11.2% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 持平 -- (较上年同期) -2.4% -- 1230 美国实质个人支出(较前月) 3月 +0.4% +0.5% 个人所得(较前月) 3月 持平 +0.2% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.3% -- PCE物价指数(较前月) +0.2% -- (较上年同期) +0.3% -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月25日当周 26.2 29.0 四周均值(万人) 28.375 -- 续请失业金人数(万人) 4月18日当周 225.3 230 1230 美国雇佣成本指数 第一季 +0.7% +0.6% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 持平 -0.1% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 52.3 50.0 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 3月 +2.0% -- 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.4% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 3月 +2.4% +0.5% (较上年同期) -10.6% -12.1% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月 +2.2% +2.1% 全国整体CPI +2.3% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 4月 +0.4% +0.5% 东京地区整体CPI +0.7% -- 2330 日本求才求职比 3月 1.15 1.15 失业率 3.4% 3.5% (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。