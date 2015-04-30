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亚洲 | 2015年 5月 1日 星期五 07:54 BJT

****主要国家经济指标预测--5月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      预估值       前值  

    5月1日
    0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI                        4月          --        49.2
    0000 韩国出口(较上年同期)                        4月初值        -6.8%      -4.3%
             进口(较上年同期)                                      -12.5%     -15.3%
             贸易收支(亿美元)                                         --      顺差84
    0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)              第一季          --       +0.1%
                                (较上年同期)                          --       +1.1%    
    0130 日本加班工资                                    3月          --       +0.4%
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                   4月          --        49.7
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                          3月        增加8    增加7.4
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                        　    增加18  增加17.41
             抵押贷款批准件数(千件)                                  62.4     61.760
             M4货供额(较前月)                                         --       -0.2%
    0830 英国Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)        4月         54.6       54.4
    1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI                    4月          --        48.9
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         4月终值          --        54.2
    1400 美国建筑支出(较前月)                            3月        +0.5%      -0.1%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数                 4月         52.0       51.5
                                    投入物价分项指数                  --        39.0
                                    就业分项指数                     50.2       50.0
                                    新订单分项指数                    --        51.8
    1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数           4月终值         96.0       95.9
                                  现况指数                          108.3      108.2
                                  预期指数                           88.1       88.0
    1730 美国汽车销售年率(万辆)                          4月        1,690      1,715
    
    4月30日-5月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                               4月          --        46.3
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值     预估值 
    
    0130 澳洲民间信贷                                    3月        +0.5%      +0.5%       
             房屋信贷                                               +0.5%        --        
    0130 澳洲出口物价                                 第一季        -0.8%        --         
             进口物价                                               -0.2%        --        
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                        3月       +10.8%        --        
    0500 日本新屋开工(较上年同期)                        3月        +0.7%      -1.9%       
    0600 德国实质零售销售(较前月)                        3月        -2.3%      +0.4%       
                     (较上年同期)                                   +3.5%      +3.2%       
    0645 法国消费者支出(较前月)                          3月        -0.6%      -0.3%       
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 3月        +0.1%        --        
    0700 瑞士KOF领先指标                                 4月         89.5       91.5        
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)                4月      减少0.8    减少1.3     
             未经季节调整失业人数(万人)                             284.3      283.9       
             经季节调整失业率                                        6.4%       6.4%        
             经季节调整失业人数(万人)                               279.2        --        
    0800 意大利失业率                                    3月        13.0%      12.6%       
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           4月初值        +0.3%      +0.2%       
                                  (较上年同期)                       持平      -0.1%       
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +0.5%      +0.5%       
                                    (较上年同期)                     持平       持平        
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                      4月初值         持平       持平       
    0900 欧元区失业率                                    3月        11.3%      11.2%       
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)               3月         持平        --        
                                  (较上年同期)                      -2.4%        --        
    1230 美国实质个人支出(较前月)                        3月        +0.4%      +0.5%        
             个人所得(较前月)                            3月         持平      +0.2%       
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                  +0.1%      +0.2%
                                      (较上年同期)                  +1.3%        --        
             PCE物价指数(较前月)                                    +0.2%        --        
                        (较上年同期)                                +0.3%        --        
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)               4月25日当周      26.2       29.0        
                         四周均值(万人)                            28.375        --       
                   续请失业金人数(万人)             4月18日当周     225.3        230       
    1230 美国雇佣成本指数                             第一季        +0.7%      +0.6%       
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)                 2月         持平      -0.1%       
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                   4月         52.3       50.0        
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值               3月        +2.0%        --        
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 4月        +0.1%      +0.1%        
                                (较上年同期)                        +0.4%      +0.4%       
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                        3月        +2.4%      +0.5%
                     (较上年同期)                                  -10.6%     -12.1%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)     3月        +2.2%      +2.1%
             全国整体CPI                                            +2.3%        --        
             东京地区核心CPI(较上年同期)                 4月        +0.4%      +0.5%
             东京地区整体CPI                                        +0.7%        --        
    2330 日本求才求职比                                  3月        1.15        1.15        
             失业率                                                 3.4%        3.5%
    (完)

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