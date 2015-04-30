《国际主要央行公开市场操作一览》--4月30日

路透上海4月30日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)4月28-29日议息会议后声明中，调降对美国就业市场和总体经济的评价，暗示联储可能至少要等到第三季才会开始升息。声明并显示，FED将开始执行在每次政策会议上酌情考虑是否升息的做法，具体决策完全视经济数据情况而定。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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4/29 隔夜逆回购 -922.24 0.05%

4/28 隔夜逆回购 -871.69 0.05%

4/27 隔夜逆回购 -827.90 0.05%

4/24 三天逆回购 -735.12 0.05%

4/23 隔夜逆回购 -1,139.93 0.05%

《本周主要新闻》

--美联储在4月会后声明中调降对美国就业市场和总体经济的评价，暗示联储可能至少要等到第三季才会开始升息。政策声明显示，联储将开始执行在每次政策会议上酌情考虑是否升息的做法，具体决策完全视经济数据情况而定。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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4/29 91天期反向交易 253.2224 --

4/28 七天期反向交易 1,084.849 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行管委韩伟森表示，央行决策者尚未正式讨论提高希腊紧急融资担保品适用扣减率问题。韩伟森称，欧洲央行内部正在技术层面探讨扣减问题，即对ELA抵押品名义价值适用的扣减率。他补充称，没有理由考虑希腊债务违约的情况。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周二 210,140

上周三 207,030

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当期变化 +3,110

注：周三(29日)为日本公众假期

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，日本通胀趋势持续改善，因产出缺口收窄、且通胀预期升温。黑田东彦在国会发表谈话时指出，产出缺口估计在零左右，未来将持续好转，在此同时通胀预期稳定在2%对于达成央行物价稳定目标至为重要。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行4,683.1亿台币存单。与当日存单到期金额4,675.5亿台币相较，存单发行余额增7.6亿。

--台湾央行周二公布，共发行1,886.5亿台币存单。与当日存单到期金额1,872.50亿台币相较，存单发行余额增14亿。

--台湾央行周一公布，共发行6,801.3亿台币存单。与当日存单到期金额6,807.8亿台币相较，存单发行余额减6.5亿。 (完)