韩国股市：连续第五日下跌，受美国经济数据不振拖累

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
美国商务部周三表示，第一季国内生产总值(GDP)环比年率仅为成长0 .2%。这远低于去年第四季的成长2.2%，且创一年来最低增速。 “当地股市在4月期间大涨，所以投资人对过热的可能性有所顾忌， ”SK证券分析师Kim Young-jun表示。 韩国最大门户网站运营商Naver Corp 下挫4.4%，此前该 公司公布第一季获利逊于预估。 三星集团 的实质控股公司第一毛织股价下滑4%，此前该公 司于周三晚间表示，第一季营业利润较上年同期大幅滑落61%，至60亿韩 元。 韩国金融市场周五将因劳动节假期休市。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。