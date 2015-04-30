韩国股市：连续第五日下跌，受美国经济数据不振拖累

美国商务部周三表示，第一季国内生产总值(GDP)环比年率仅为成长0 .2%。这远低于去年第四季的成长2.2%，且创一年来最低增速。 “当地股市在4月期间大涨，所以投资人对过热的可能性有所顾忌， ”SK证券分析师Kim Young-jun表示。 韩国最大门户网站运营商Naver Corp 下挫4.4%，此前该 公司公布第一季获利逊于预估。 三星集团 的实质控股公司第一毛织股价下滑4%，此前该公 司于周三晚间表示，第一季营业利润较上年同期大幅滑落61%，至60亿韩 元。 韩国金融市场周五将因劳动节假期休市。(完)