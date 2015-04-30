韩国央行：称油价削弱通胀，驳斥通缩疑虑

路透首尔4月30日 - 韩国央行周四表示，若非国际油价处于偏低水准，否则韩国通胀率将比当前水准高出1.3个百分点，该行并驳斥经济可能陷入通缩的疑虑。

韩国央行在一份货币政策报告中指出，全球油价偏低，平均让今年的月度通胀率减少1.1-1.3个百分点，因国内汽柴油价格下滑。

不过韩国央行并未提出未来数月油价对通胀的影响预估。

自去年12月以来，这亚洲第四大经济体的通胀率已降至1.0%以下。路透近期调查显示，周五公布的通胀数据料显示，4月通胀率为0.4%，持平于前月。

一名韩国央行高阶官员在报告中附上的媒体简报资料指出，油价对通胀的影响可能在今年下半年消退，因油价已经开始走强，并趋于稳定。

韩国央行副总裁Yoon Myun-shik亦淡化通缩忧虑，指称“我认为当前的通缩忧虑过度。”

“受结构调整影响，通胀率及经济成长率不太可能像以往那样高，但也不应引发对通缩的忧虑，或认为韩国经济令人悲观。”

韩国央行报告补充称，全球油价较低的二次效应迄今一直较少。

同一报告还指称，低油价将提振石油进口国的购买力，最终将带动韩国出口逐步复苏。(完)