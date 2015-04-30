台湾汇市：台币早盘实质交易陷入整理，少数出口商抛汇

路透台北4月30日 - 台币兑美元 周四早盘走升，但实质交易陷入整理。美联储(FED)会议过后，韩元 陷入平盘附近震荡，方向不明，台币盘初一度趋升，见少数出口商的美元卖压，但随后实质交易陷盘整。

汇银人士表示，台币今日盘初趋升但未升破上日的高位，随即走弱。逢10点之际有美元买盘进场令汇率结算价订在30.537的台币偏弱水位，不排除是央行刻意在月底做价促贬台币。

〞月底有人做结算价，通常是美元偏强， 〞一位小型商银交易人士指出。

他们也表示，今日稍见出口商卖汇，但量能很少，月底的抛汇力道已经不大。

另外一位小型商银交易人士认为，FED会后声明支撑了美元，他们认为美国的景气不好是短暂因素，将之归究于冬天恶劣气候，若市场不排除9月升息的可能性，则美元还有反弹的机会，不排除下周向30.6测试。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三在会后声明中调降对美国就业市场和总体经济的评价，暗示可能至少要等到第三季才会开始升息。

本地时间10:50，台股 小升0.14%。韩元兑美元 持平在1,068.4，上日在1,068.6。

市场人士预估，今日台币实质交易区间主要在30.48-30.55间交投。早盘主要交易区间落在30.480-30.538；上交易日区间则在30.450-30.519。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度差距不大。一个月远汇报价 暂在30.510/30.530左右，上日纽约盘收在30.407。

交易员预测今日集中交易区间：

•30.480-30.550

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