路透调查：日本基金经理人4月股债投资配比维持不变，美国股债较受青睐

路透东京4月30日 - 路透调查显示，日本基金经理人在4月时大致维持其整体股债投资配比不变，但增加美股及美债持仓。

路透在4月16-23日访问七位日本基金经理人，其股票平均配比为44.1%，和3月调查时相同。

债券配比从50.3%小升至50.6%，不过仍位于过去六个月以来的50-52%区间。

股票方面，基金经理人增加美国及加拿大股票持仓，从上月的24.7%增加至31.1%，持平于2月所及的八个月高位，同时削减对近期表现优异的日股和亚股的仓位配置。

他们将日股配比从39.8%降至38.2%；并减持亚洲地区(除日本外)股票，配比从7.0%降至2.0%。

美股今年表现不佳，因美国一连串的经济数据令人失望，美元升值造成重重阻力，并且市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)到今年稍晚才会加息。

标准普尔500指数 今年迄今累计上涨2.4%。

相比之下，日股 已经上涨13.6%，企业获利增长和公司改革令人寄予厚望。

中国股市 已劲扬36%，人们期望北京方面将会进一步推出经济刺激措施，即便当局采取措施试图遏制股市过度上涨。

因收益率来的较高，基金经理人亦青睐投资美国债券。不过他们降低了对欧元区的曝险，欧元债券收益率已经跌至负值。

美国债券的投资比重由24.5%升至30.0%，欧元区债券投资比则由24.5%降至23.3%。

日债的投资配比由37.5%升至38.8%。(完)