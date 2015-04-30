《独家新闻》PIMCO聘请贝南克担任高级顾问，欲借名人号召力重振雄风

路透纽约4月29日 - 前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克即将以高级顾问的身份加入太平洋投资管理公司(PIMCO)。在联席创始人葛罗斯(Bill Gross)离职后，这家公司正寻求加强名人方面的号召力。

此举可能会招致一些竞争对手的质疑，这些对手原本就批评美联储在贝南克担任主席期间与PIMCO过从甚密。批评人士暗示，这可能会使PIMCO在解读货币政策方面获得优势。

贝南克上周刚宣布，他已签约担任对冲基金Citadel的顾问。他在接受采访时称，他在华尔街担任的顾问职务将仅限于这两家。贝南克同时在布鲁金斯学会任职。

关于报酬问题，PIMCO和贝南克均拒绝透露。但贝南克表示，他将出席PIMCO每个季度的高管会议。考虑到贝南克去年每次发言的报酬高达25万美元，高于他担任美联储主席期间20万美元的年薪，他从PIMCO获得的报酬也不会低。截止3月31日，PIMCO管理的资产规模为1.59万亿(兆)美元。

贝南克说：“我不会参与任何形式的游说，或是去影响美联储或国会或是任何政府人员。”

在被问及他是否已建议PIMCO为美联储今年预期的加息做好准备时，贝南克回答道：“没有，我没有就此向他们作出任何建议。我将会就经济和市场提供建议。”