《全球市场》亚股走低，欧元兑美元守在两个月高位附近

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
美国公债收益率(殖利率)上涨，隔夜指标10年期公债收益率上升至六周高点，全球公债遭抛售，协助推升美元。
新西兰元/美元 下跌0.8%报0.7618美元，此前新西兰央行维持货币政策不变，并表示如果有适当理由就会降息。
新西兰元下滑，也推动澳元 下跌0.3%，至0.7988美元，此前澳元在隔夜市场触及三个月高位0.8077，因美元全线走软。
大宗商品市场方面，美国原油上扬，此前在隔夜交易中跳升至四个月高点，因库欣原油库存出现五个月以来第一次下滑，暗示库存过剩的情况可能开始缓解。该期约最新上涨0.1%，至每桶58.65美元。(完) (编译 许娜/汪红英/张明钧/王兴亚/陈宗琦；审校 戴素萍/龚芳/孙茉莉/王丽鑫/李婷仪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。