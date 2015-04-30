中国票据市场：资金仍宽转贴利率续走低，信贷投放不足大行亦加大买需

路透上海4月30日 - 中国票据市场转贴利率本周续跌，但下行幅度较上周有所收窄。交易员表示，虽临近月末，但部分大行信贷额度多余，反而加大收票力度以弥补信贷投放不足，同时流动性持续宽松资金利率下行不止，共同推动转贴价格小幅走低。

他们认为，转贴利率近几周连续扩大跌势后，进一步下行的动力或已有限；后续资金面会否维持宽松亦值得关注。

“转贴市场国股(国有银行、股份制银行)纸票成交已经破4%，有3.9%左右的出现，电票也有破4%的成交。以4%为中间参考点，感觉反弹的潜力大于下探空间，”上海一银行交易员表示。

他提到，几家大行近两日在票据市场投放了较低价格的回购资金，买入了相当数量的电票，应是推动成交利率下降的主要原因。考虑到正值月末，推断银行加大收票力度可能由于信贷投放不足，转而以配置票据资产来弥补。

上海另一银行交易员认为，资金面主导近期市场走势，下个月票据市场利率如何，需密切关注5月资金面状况，包括货币政策会否进一步放松，以及IPO方面的影响。

中国银行间市场周四主要回购利率小跌，隔夜回购加权利率创25个月新低。交易员表示，月末及五一小长假前最后一个交易日，资金供给愈发泛滥，流动性宽松预期影响下，机构拆入长期资金意愿降低，成交多集中在隔夜品种，而早间盘中隔夜出资减点现象亦增多。

中国证监会上周核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业。其中24家新股网上申购日集中在5月5日至7日（下周二至四）。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.3093/4.1653 4.3830/4.2209 4.5484/4.3604

上周五 4.4430/4.3606 4.5159/4.4249 4.6520/4.5703

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变动 -13.37bp/-19.53bp -13.29bp/-20.40bp -10.36bp/-20.99bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.2306%，上周五为4.3406%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。