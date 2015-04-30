香港个股：国泰君安国际签订105亿港元三年期银团贷款协议

路透香港4月30日 - 香港中资券商--国泰君安国际 称，公司已签订一项为期三年的105亿港元银团贷款协议，年利率为香港银行同业拆息（HIBOR） 加195个基点。

国泰君安国际透过全资子公司国泰君安（香港）与24家国际及香港本地主要金融机构签订的银团贷款，最高本金总额105亿港元，其中20%为定期贷款及80%为循环贷款。

国泰君安国际首席财务总监黄天礼在一份声明中称，“此次银团贷款在市场上取得非常良好的反应。我们将把握近期香港证券市场蓬勃发展的机遇，为股东带来丰硕的回报。”

银团贷款协议的主协调安排行包括中银香港 、恒生银行 、香港上海汇丰银行、工银亚洲、浦发银行 香港分行以及永隆银行。