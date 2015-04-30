香港个股：国泰君安国际签订105亿港元三年期银团贷款协议

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港4月30日 - 香港中资券商--国泰君安国际 称，公司已签订一项为期三年的105亿港元银团贷款协议，年利率为香港银行同业拆息（HIBOR） 加195个基点。
国泰君安国际透过全资子公司国泰君安（香港）与24家国际及香港本地主要金融机构签订的银团贷款，最高本金总额105亿港元，其中20%为定期贷款及80%为循环贷款。
国泰君安国际首席财务总监黄天礼在一份声明中称，“此次银团贷款在市场上取得非常良好的反应。我们将把握近期香港证券市场蓬勃发展的机遇，为股东带来丰硕的回报。”
银团贷款协议的主协调安排行包括中银香港 、恒生银行 、香港上海汇丰银行、工银亚洲、浦发银行 香港分行以及永隆银行。
国泰君安国际为中国大型券商国泰君安的海外业务分支，国泰君安持有国泰君安国际65.28%的股份。（完） (记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。