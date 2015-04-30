中国汇市：人民币早盘走势反复，客盘购汇冲销美联储偏鸽派声明影响

路透北京4月29日 - 人民币兑美元即期 周四早盘现多空拉锯，客盘购汇扭转盘初升势；中间价六连升至逾四个月新高，受美联储政策声明仍暗示不会很快加息提振。交易员称，今日走势主要受客盘购汇与美元空头回补影响，银行自营交投情绪不高，前期强势的大行结汇今日亦未见到。

他们并称，偏鸽派的美联储政策声明令隔夜美元指数 失守96关口，提振今日中间价再创去年12月17日以来新高。但人民币后市方向仍不明朗，预计短期仍将在6.18-6.22元区间震荡。在不足1%的区间窄幅震荡情况下，日内走势出现反复亦为正常现象。

“美元指数下跌了，中间价还是跟着美元指数在走。但是（即期）市场好像感觉不太给力。”一股份制行交易员说。

GDP数据出炉后几小时，美联储发表政策声明称，经济放缓可能只是暂时的，但仍暗示不可能很快加息。美联储政策声明显示，将开始执行在每次政策会议上酌情考虑是否升息的做法，具体决策完全视经济数据情况而定。

北京时间11:43，人民币兑美元即期报6.2049元，上日收报6.1997元。今日人民币兑美元中间价 为6.1137元，上日中间价为6.1169元。

另一股份行交易员认为，一季度数据无论从贸易还是客盘结售汇的变化来说，都是支撑人民币中短期内小幅贬值，之前一直没有贬值是因为央行在市场上大量抛售美元。这种维稳不是一个可持续的方式，人民币对美元近期或将小贬，但前提是央行不大幅度干预。

全球汇市方面，欧元周四全线上扬，因通缩担忧缓解提振德国公债收益率(殖利率)走高，此外对美国经济复苏力道的质疑暂时打压美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2700/6.275，上日尾盘为6.2675。

北京时间11:43，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2078/6.2098元，上一交易日尾盘报6.2006元。