中国汇市：人民币早盘走势反复，客盘购汇冲销美联储偏鸽派声明影响

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京4月29日 - 人民币兑美元即期 周四早盘现多空拉锯，客盘购汇扭转盘初升势；中间价六连升至逾四个月新高，受美联储政策声明仍暗示不会很快加息提振。交易员称，今日走势主要受客盘购汇与美元空头回补影响，银行自营交投情绪不高，前期强势的大行结汇今日亦未见到。
他们并称，偏鸽派的美联储政策声明令隔夜美元指数 失守96关口，提振今日中间价再创去年12月17日以来新高。但人民币后市方向仍不明朗，预计短期仍将在6.18-6.22元区间震荡。在不足1%的区间窄幅震荡情况下，日内走势出现反复亦为正常现象。
“美元指数下跌了，中间价还是跟着美元指数在走。但是（即期）市场好像感觉不太给力。”一股份制行交易员说。
GDP数据出炉后几小时，美联储发表政策声明称，经济放缓可能只是暂时的，但仍暗示不可能很快加息。美联储政策声明显示，将开始执行在每次政策会议上酌情考虑是否升息的做法，具体决策完全视经济数据情况而定。
北京时间11:43，人民币兑美元即期报6.2049元，上日收报6.1997元。今日人民币兑美元中间价 为6.1137元，上日中间价为6.1169元。
另一股份行交易员认为，一季度数据无论从贸易还是客盘结售汇的变化来说，都是支撑人民币中短期内小幅贬值，之前一直没有贬值是因为央行在市场上大量抛售美元。这种维稳不是一个可持续的方式，人民币对美元近期或将小贬，但前提是央行不大幅度干预。
全球汇市方面，欧元周四全线上扬，因通缩担忧缓解提振德国公债收益率(殖利率)走高，此外对美国经济复苏力道的质疑暂时打压美元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2700/6.275，上日尾盘为6.2675。
北京时间11:43，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2078/6.2098元，上一交易日尾盘报6.2006元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。