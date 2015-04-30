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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 14:01 BJT

背景资料：中国五大国有银行2015年一季度核心指标概况

路透北京4月30日 - 中国五大国有商业银行2015年一季报已悉数出齐。年报数据显示，五大行净利增速集体
下滑至1%附近。其中，建设银行以1.86%净利增速居首，中国银行则以1.05%的增速排名末位。
    
    同时，五大行资产质量继续承压，不良贷款率和不良贷款余额继续上升，资产质量继续承压。
    
    截至3月末，五大国有商业银行不良资产总额为5,764.07亿元人民币，较年初增加702.52亿元。其中，农业银
行不良率最高，达到1.65%；工行不良贷款率最低，为1.29%。交通银行不良贷款率上升最为明显，其一季度不良
贷款率1.30%，较上年末增加0.25个百分点。 
    
    以下为五大行2015年一季度主要财务指标一览表：
    
          净利润   净利增   不良率（  不良余额   拨备覆盖  资本充足  核心一级资本充   净息差（同比%
          （亿元   速（%）  %）       （亿元）   率（%）   率（%）   足率（%）        ）
          ）                                                                          
 工商银    743.24     1.39      1.29   1,455.48    180.41     14.41            12.24        ~
 行                                                                                   
 农业银    541.16     1.28      1.65   1,399.62    268.05     13.25             9.38        ~
 行                                                                                   
 中国银    458.38     1.05      1.33   1,167.77    167.05     14.13            10.87  2.22（-0.07）
 行                                                                                   
 建设银    670.05     1.86      1.30   1,272.77    207.23     14.97            12.51  2.72（-0.09）
 行                                                                                   
 交通银    189.70     1.50      1.30     468.43    172.86     13.56            11.21  2.29（-0.04）
 行                                                                                   
 （完）
    
    欲了解详情，可点选上海证券交易所网站：here

 (整理 李铮/李贺  审校 赵红梅/黄凯)

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