背景资料：中国五大国有银行2015年一季度核心指标概况

路透北京4月30日 - 中国五大国有商业银行2015年一季报已悉数出齐。年报数据显示，五大行净利增速集体 下滑至1%附近。其中，建设银行以1.86%净利增速居首，中国银行则以1.05%的增速排名末位。 同时，五大行资产质量继续承压，不良贷款率和不良贷款余额继续上升，资产质量继续承压。 截至3月末，五大国有商业银行不良资产总额为5,764.07亿元人民币，较年初增加702.52亿元。其中，农业银 行不良率最高，达到1.65%；工行不良贷款率最低，为1.29%。交通银行不良贷款率上升最为明显，其一季度不良 贷款率1.30%，较上年末增加0.25个百分点。 以下为五大行2015年一季度主要财务指标一览表： 净利润 净利增 不良率（ 不良余额 拨备覆盖 资本充足 核心一级资本充 净息差（同比% （亿元 速（%） %） （亿元） 率（%） 率（%） 足率（%） ） ） 工商银 743.24 1.39 1.29 1,455.48 180.41 14.41 12.24 ~ 行 农业银 541.16 1.28 1.65 1,399.62 268.05 13.25 9.38 ~ 行 中国银 458.38 1.05 1.33 1,167.77 167.05 14.13 10.87 2.22（-0.07） 行 建设银 670.05 1.86 1.30 1,272.77 207.23 14.97 12.51 2.72（-0.09） 行 交通银 189.70 1.50 1.30 468.43 172.86 13.56 11.21 2.29（-0.04） 行 （完） 欲了解详情，可点选上海证券交易所网站：here (整理 李铮/李贺 审校 赵红梅/黄凯)