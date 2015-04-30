韩国金融：投资人缩减韩国央行进一步降息的押注

路透首尔4月30日 - 投资人持续缩减对于韩国央行将再度降息的的押注，因这亚洲第四大经济体的通胀及整体增长看来已经处于或度过最坏的阶段。

韩国央行3月意外调降指标利率25个基点至记录新低1.75%，有好一段时间市场反映央行再度降息机率较高。韩国央行4月维持利率不变，下次将于5月15日召开会议。

但是市场的看法正在改变。一年期利率互换(swaps) 与三个月存单(CD) 间利差已从今年稍早的逾负21个基点，缩窄至今年以来最窄水准负6个基点，显示投资人预期再次降息的机率下滑。

指标10年期韩国公债收益率(殖利率) 过去八个交易日持续上扬，为四年半来最长连涨记录，其与一年期债券 间收益率率利差则扩大至今年以来最高。

路透本周对分析师调查结果显示，韩国4月通胀年率仍将持平于3月创下的16年低点0.4%。然而全球油价正在回升，国内油品价格也在上涨。

韩国10年期通胀保值债券 损益两平收益率在4月17日触及历史低点39.7个基点，之后持续回升，如今已经来到68.5个基点。

韩国大型券商NH Investment and Securities建议客户降低债券存续期，因目前预期利率年底前将维持不变。

NH固定收益策略师Peter Park在一份研究报告中指出，“我们先前预期5月或6月降息，但如今我们修正预估为不会有利率调整。”

韩国收益率图表： link.reuters.com/qym64w

韩国经济图表： link.reuters.com/qym64w