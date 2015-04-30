背景资料：中国货币政策工具及创新过程一览

路透北京4月29日 - 随着经济增速下行压力加大，中国央行货币政策未来是否会动用更多工具，引发多方猜测。有媒体称，中国央行 今年将加大PSL规模，同时允许更多银行参与其中。此外央行正考虑推出中国版的LTRO（长期再融资操作）。 以下是中国央行货币政策工具操作方式一览 PSL MLF SLF SLO 中文 抵押补充 中期借贷 常备借贷 短期流动 回购交易 现券发行 中央银行 存款准备金 再贴现 再贷款 利率 贷款 便利 便利 性调节工 票据 具 定义 作为中国 中期借贷 由金融机 公开市场 回购交易 央行直接 中央银行 存款准备金 作为中央 中央银行 央行决定 央行一种 便利是中 构主动发 常规操作 是中国人 从二级市 票据即中 是指金融机 银行贷款 贷款指中 的商业银 新的储备 央银行提 起，根据 的必要补 民银行向 场买入或 国人民银 构为保证客 的一种， 央银行对 行基准存 政策工具 供中期基 自身流动 充，央行 一级交易 卖出债券 行发行的 户提取存款 再贴现是 金融机构 贷利率。 ，通过政 础货币的 性需求申 有效调节 商买入或 ，回笼或 短期债券 和资金清算 中央银行 的贷款, 策性银行 货币政策 请常备借 市场短期 卖出有价 投放货币 需要而准备 对金融机 简称再贷 抵押资产 工具 贷便利 资金供给 证券，并 的行为。 的资金，金 构持有的 款，是中 ，从央行 的一种手 约定在未 融机构按规 未到期已 央银行调 获得贷款 段 来特定日 定向中央银 贴现商业 控基础货 融资。 期卖回或 行缴纳的存 汇票予以 币的渠道 买回有价 款准备金占 贴现的行 之一。 证券的交 其存款总额 为。 易行为。 的比例就是 存款准备金 率。 实施 央行借PS 中期借贷 主要功能 在银行体 投放或回 投放或回 投放或回 中央银行通 中央银行 中央银行 控制货币 意图 L的利率 便利利率 是满足金 系流动性 笼流动性 笼基础货 笼基础货 过调整存款 通过适时 通过适时 供求量， 水平来引 发挥中期 融机构期 出现临时 。 币。 币。 准备金率， 调整再贴 调整再贷 调节经济 导中期政 政策利率 限较长的 性波动时 影响金融机 现总量及 款的总量 。 策利率， 的作用， 大额流动 相机使用 构的信贷资 利率，明 及利率， 以实现央 通过调节 性需求。 。 金供应能力 确再贴现 吞吐基础 行在短期 向金融机 ，从而间接 票据选择 货币，促 利率控制 构中期融 调控货币供 ，达到吞 进实现货 之外，对 资的成本 应量。 吐基础货 币信贷总 中长期利 来对金融 币和实施 量调控目 率水平的 机构的资 金融宏观 标，合理 引导和掌 产负债表 调控的目 引导资金 控。 和市场预 的，同时 流向和信 期产生影 发挥调整 贷投向。 响，引导 信贷结构 其向符合 的功能。 国家政策 导向的实 体经济部 门提供低 成本资金 ，促进降 低社会融 资成本。 操作 央行以抵 央行以抵 央行以抵 原则上在 调节流动 调节流动 调节流动 影响金融机 通过票据 近年来再 央行上调 方式 押方式向 押方式为 押方式为 公开市场 性 性 性 构的信贷资 选择明确 贷款所占 剧或者下 政策性银 商业银行 商业银行 常规操作 金供应能力 再贴现支 基础货币 调存贷款 行发放贷 提供流动 提供流动 的间歇期 ，从而间接 持的重点 的比重逐 基准利率 款。 性。 性。 使用，相 调控货币供 ，对涉农 步下降， 。 当于超短 应量 票据、县 结构和投 期的逆回 域企业和 向发生重 购。 金融机构 要变化。 及中小金 新增再贷 融机构签 款主要用 发、承兑 于促进信 、持有的 贷结构调 票据优先 整，引导 办理再贴 扩大县域 现。 和“三农 ”信贷投 放。 是否 合格抵押 金融机构 合格抵押 不需要 不需要 不需要 不需要 不需要 不需要 可作为质 不需要 需要 品可能包 提供国债 品包括高 押贷款权 抵押 括高信用 、央行票 信用评级 利凭证的 品 评级的债 据、政策 的债券类 有价证券 券类资产 性金融债 资产及优 为：国库 及优质信 、高等级 质信贷资 券、中国 贷资产等 信用债等 产等。 人民银行 。 优质债券 融资券、 作为合格 中国人民 质押品。 银行特种 存款凭证 、金融债 券和银行 承兑汇票 。 期限 3、4年 3个月 1-3个月 7天 7天 3个月、6 6个月 7天、20 个月、一 天、3个 年、三年 月，2年 资金 政策性银 政策性银 政策性银 商业银行 商业银行 商业银行 商业银行 存款类金融 商业银行 商业银行 存款类金 投放 行，目前 行、全国 行、全国 、证券公 、证券公 、证券公 机构 、城乡信 融机构 对象 主要是国 性商业银 性商业银 司等金融 司等金融 司等金融 用社、存 开行 行 行 机构 机构 机构 款类外资 金融机构 法人、存 款类新型 农村金融 机构，以 及企业集 团财务公 司等非银 行金融机 构。 工具 数量、价 数量、价 数量、价 数量引导 数量引导 数量引导 数量引导 数量引导型 数量引导型数量引导 价格引导 性质 格引导复 格引导复 格引导复 型 型数量引 型 型 型 型 合型 合型 合型 导型 (发稿 王蕾；审校 赵红梅/黄凯)