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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 12:21 BJT

日本央行：维持刺激措施规模不变，市场关注新通胀率预测

日本央行将在0600 GMT发布半年度展望报告，其中会公布新的长期经济增长和价格预测，而这两者将成为未来货币政策决策的基础。

日本央行总裁黑田东彦将在0630 GMT举行新闻发布会，解释货币政策决定。

自去年10月扩大刺激措施规模后，日本央行一直维持政策不变。(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫/戴素萍)

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