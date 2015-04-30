中国债市动态：公开市场空窗难挡资金利率续跌，现券收益率和IRS小降

路透北京4月30日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率和利率互换(IRS)小降。公开市场连续两周空窗，但资金利率依旧继续下行。期限选择上，市场更偏好中短端品种，长债相对平淡。

交易员表示，上午进出口行新债发行情况较好，若未来流动持续宽裕，且经济数据不能明显回暖，收益率曲线有望进一步陡峭化。

中国央行公开市场今日仍不进行任何操作，至此逆回购已连续暂停两周。据此计算，本周公开市场既无资金投放亦无回笼，此前三周均为净回笼。

“资金成本很低啊，现券有一定配置价值，估计有些机构可能会增加杠杆操作，现在应该是不错的入场时机。”北京一券商交易员称。

进出口行稍早招标的三年期固息增发债中标收益率为3.8568%，五年期固息增发债中标收益率为3.9676%；两期债投标倍数分别为3.93倍和3.57倍;同时招标的10年期固息增发债，中标收益率为4.1602%，投标倍数为3.99倍。

华北一银行交易员认为，美联储加息或推迟使得短期流动性预期更加稳定，而节后的IPO扰动预期亦小于以往，因而短期资金无虞。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三在会后声明中调降对美国就业市场和总体经济的评价，暗示联储可能至少要等到第三季才会开始升息。

证监会上周核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业。其中24家新股网上申购日集中在5月5日至7日(下周二至四)。

剩余期限约七个月的国开行固息债140230券最新报价收益率 在3.2901%/3.2401%，上日尾盘为3.3500%/3.2800%。