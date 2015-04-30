更正-路透基点：长江实业地产融资规模仍为550亿港元，新加一档较短期贷款

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(英文原文有误，第一段和第二段进行了修改，即贷款规模仍为550亿港元，并加入一档期限较短贷款)
路透香港4月30日 - 汤森路透旗下基点报导，根据集团发言人称，长和集团旗下新成立的长江实业地产(简称“长地”)的三年期子弹式贷款规模仍将维持在550亿港元，同时该协议中将加入一档较短期限的贷款。
该贷款起初是三年期，但在收到来自28家银行总计1,400亿港元的认贷承诺后，借款人又在该案中加入一档较短年期的贷款。
这28家银行分别为澳新银行、西班牙桑坦德银行、美银美林、中国银行、三菱东京日联银行、巴克莱、法国巴黎银行、中国建设银行、花旗集团、东方汇理银行、星展银行、德意志银行、高盛、恒生银行、汇丰银行、荷兰安智银行、Intesa Sanpaolo、摩根大通、莱斯银行、瑞穗银行、National Bank of Abu Dhabi、Natixis、华侨银行、Scotiabank、渣打银行、三井住友银行、大华银行及西太平洋银行。
这笔贷款案于周四签约。
这宗交易的综合收益为110个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码95基点。
和记黄埔自行安排了本项贷款，最初要求银行在3月初之前分别承贷50亿港元，提供的综合收益介于110-120个基点。几周后，在获得超过20家银行的热烈反应后，长地收紧了定价，将综合收益调至110个基点。
此次贷款将取代一笔汇丰(450亿港元)和美银美林(100亿港元)在1月7日时承诺的总计550亿港元过桥贷款。该贷款当时是为了支持李嘉诚长和系的世纪重组。
汇丰是长实与和黄重组案的独家财务顾问。重组之后的长江和记实业将把所有地产业务(即原来由长实与和黄各自持有的地产业务)转让予新成立的长地，并以介绍形式将长地分拆上市。长和将持有地产以外的所有资产，包括港口、电讯、零售、基建、能源和飞机租赁等。整项世纪重组料于今年上半年左右完成。 (完) (编译 龚芳; 审校 于春红)
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