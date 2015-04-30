台湾货币市场：月底拆款需求不如预期，短票多以低位成交

* 月底拆款需求虽改善但不如预期

* 短票与RP均缺券，利率以低位成交

记者 董永年

路透台北4月30日 - 台湾银行间短率周四稳在区间低位。资金调度人士指出，今日是月底也是旬底，拆入需求虽陆续浮现，但力道不如预期。

交易人士表示，由于月底有多家外商银行不得拆出，也不能排队让央行冲销多余资金，再加上拆入需求不振，在积数累加四天的效应影响下，本旬累积超额准备金额估计将超过7,000亿台币，若加计前期1%的超额准备恐将突破8,000亿台币。

〞(拆入)是比昨天好一点，但比1、2月弱很多。〞一大型金融机构调度人士说。

另一资金调度人士称，由于需求不振，连议价能力较低的小型银行，都不愿接受0.40%的跨月拆款利率，主要交易在0.388-0.39%。

本地时间14:47：

--台币兑美元 升7.8分，报30.617。

--台湾加权股价指数 收低0.34%，报9,820.05点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.295-0.430%，上日在0.295-0.420%。一周拆款利率暂落在0.388%-0.500%，上日在0.388%-0.460%。

**短票利率靠拢低位**

短票方面，票券商表示，银行为在本月最后一个交易日去化资金，不再对利率有所坚持，今日30天与银行间承作的短票利率往0.58%集中。

“我今天都做0.58%，票根本不够卖。”大型票券商交易员说。

对于短率下周的走势，票券商交易员指出，倘若本月累积超额准备金额超过7,000亿台币，下周短票成交利率可能会下调至0.57%甚至0.56%。

另一票券商交易员认为，月初发票量通常较少，届时卖票利率应该会从0.58%为基准向下开出。

30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.58-0.59%，往0.58%集中。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.588%，前日为0.595%，成交量50亿台币，前日为35.5亿。60天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.597%，上日0.603%，成交量12亿台币，前日为13亿。

台湾央行今日存单到期金额6,380.8亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期金额为11,256.8亿台币，到期情况分别为周一1,240亿、周二5,959亿、周三1,475.3亿、周四2,013.5亿、周五569亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为281亿台币，累积超额准备为6,257亿台币、加计前期1%的超额准备为7,563亿台币。

**RP没新券可作**

债市附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，今日虽是月底又是旬底，但市场资金相当宽松，投信要券需求颇高，但也没新券可供承作。

“每家投信有钱却找不到地方塞，我想降利率作但没券。”一位票券商RP交易员说。

另一证券商交易员指出，月底虽有投信赎回，但申购款却更多。大概是因为近日台币强升，出口商大举抛汇后换得的台币流入货币市场。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.63-0.64%，几持平于上日区间。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.45-0.515%，部分低见0.42%；公司债附买回利率成交区间落在0.48-0.55%，少数低见0.46%。

今日有高雄市政府债82亿台币交割。下周交割与还本偏少，周一有台电公司债5.5亿台币还本，交割则有周二CIMB Bank Berhad30年期美元债，金额3.13亿。(完) (审校 张喜良)