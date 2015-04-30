版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 13:07 BJT

泰国央行：央行放松对资本流动的限制，防止泰铢走强影响出口

路透曼谷4月30日 - 泰国央行周四放松对资本外流的限制，此举在于压抑泰铢走强。泰铢升值已对国内出口造成影响。

泰国央行在声明中表示，将允许泰国人自由购买不超过500万美元外汇用于储蓄。

该行也将泰国人每年在海外购买最多价值5,000万美元房产。

泰国央行称，将防止非本地居民进行泰铢投机活动的举措放松。

泰国央行助理总裁Chantavarn Sucharitakul对记者表示，该行并没有计划对资金流入设限。(完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐