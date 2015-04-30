中国货币市场：隔夜回购利率创25个月新低，月末资金供给泛滥

路透上海4月30日 - 中国银行间市场周四主要回购利率小跌，隔夜回购加权利率创25个月新低。交易员表示，月末及五一小长假前最后一个交易日，资金供给愈发泛滥，流动性宽松预期影响下，机构拆入长期资金意愿降低，成交多集中在隔夜品种，而早间盘中隔夜出资减点现象亦增多。

他们并指出，下月初即将开始的新一轮新股IPO仅推升非银行类机构七天及14天期限品种需求，目前预计对银行类机构扰动甚微。

“资金泛滥啊，出钱感觉也出不掉了，现在因为隔夜便宜，大家都不会提前拿长的，”上海一银行交易员称，盘中除了非银机构在备IPO的钱拿点长期资金，成交都是隔夜居多。

她并指出，而且隔夜减点出资机构明显增多，月末IPO前资金面都这样，资金利率继续下行也不是没有可能；而且昨天隔夜最低成交在1%，市场感觉还是挺震惊的。

银行间质押式回购利率隔夜品种最新加权利率 报1.6188%，创下自2013年3月以来25个月新低，且上日盘中最低成交在1%，创下2009年9月以来近六年盘中最低成交。七天回购利率最新报2.3715%，继续刷新逾13个月低点。

上海另一银行交易员称，目前外汇占款仍旧呈减少趋势，宏观经济下行压力未见明显改善，多数机构对资金乐观预期仍在发酵，但是短期继续宽松的政策信号尚不够明朗，亦不能盲目乐观，下月缴税等因素仍值得关注。

央行公开市场今日仍不进行任何操作，至此逆回购已连续暂停两周。据此计算，本周公开市场既无资金投放亦无回笼，此前三周均为净回笼。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.6188 1.7012 -8.24

七天 2.3715 2.4355 -6.40

14天 3.0217 3.0610 -3.93

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9800 2.0600 -8.00

七天 2.5100 1.6850 +82.50

14天 3.0000 3.1350 -13.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7200 1.7700 -5.00

七天 2.4500 2.5100 -6.00

14天 3.0600 3.1500 -9.00

Shibor

其中:隔夜 1.6900 1.7390 -4.90

七天 2.4300 2.4390 -0.90

三个月 3.9700 4.0350 -6.50