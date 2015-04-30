中企海外债券：北京控股发行5亿欧元五年期担保债券，息率1.435%

路透香港4月30日 - 北京市政府旗下香港企业分支--北京控股有限公司 周四称，落实担保子公司发行本金总额5亿欧元五年期债券，息率1.435%。

北控表示，是次发行所得款净额估计约4.976亿欧元，将用于公司偿还现有负债，以及作为集团的一般营运资金及一般企业用途。

债券的发行人为Talent Yield (Euro) Limited，发行价为本金额的99.914%，于2020年5月7日到期，于每年5月7日按等额分期付款每年期末支付。

债券将分别获穆迪及标准普尔A3及BBB+评级。

德意志银行伦敦分行及瑞银香港分行除担任债券发行的联席全球协调人之外，还联同澳新银行、中国银行、中银香港以及星展银行担任联席账簿管理人。

北控为北京市政府于香港的窗口公司--北控集团的分支，主要从事城市燃气供应、啤酒、污水处理等业务。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)