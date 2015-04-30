《全球汇市》日圆小幅上涨，此前日本央行按兵不动未进一步宽松

Sim表示，日本央行将可能观望一段时间，因为国内薪资增长似有起色，经济也在改善，虽然改善程度很温和。

与此同时，美国近期公布的经济数据疲弱，抑制了美元走势，包括周三公布的第一季GDP数据。

美联储周三的会后声明称，经济放缓有可能是暂时现象，但仍暗示不会很快升息。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1104 1.1129 -0.22 -8.21 1.2097

美元/日圆 118.67 119.02 -0.29 -0.84 119.68

欧元/日圆 131.77 132.46 -0.52 -8.99 144.78

美元/瑞郎 0.9401 0.9390 +0.12 -5.43 0.9941

英镑/美元 1.5417 1.5436 -0.12 -1.00 1.5573

美元/加元 1.2026 1.2019 +0.06 +3.51 1.1618

澳元/美元 0.7988 0.8007 -0.24 -2.20 0.8168

新西兰元/美元 0.7616 0.7680 -0.83 -2.32 0.7797

澳元/日圆 94.790 95.300 -0.54 -3.03 97.750

新西兰元/日圆 90.380 91.380 -1.09 -3.14 93.310

英镑/日圆 182.95 183.68 -0.40 -1.84 186.38

澳元/新西兰元 1.0487 1.0422 +0.62 +0.17 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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