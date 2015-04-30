中国债市：32家机构获批进入银行间债市，含QFII、境外机构及RQFII

刊登在上海清算所的公告显示，此次获准进入银行间债市的QFII包括安达国际控股、法国兴业银行 和法国巴黎银行 等；境外机构包括东亚人寿保险及浦发银行 香港分行等；RQFII包括永丰金资产管理(亚洲)及工银亚洲投资管理等。

而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)