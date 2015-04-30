中国债市：32家机构获批进入银行间债市，含QFII、境外机构及RQFII

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月30日 - 中国人民银行金融市场司公告称，批准32家机构进入银行间债券市场，包括11家QFII(合格境外机构投资者)、10家境外机构以及11家RQFII(人民币合格境外机构投资者)。
刊登在上海清算所的公告显示，此次获准进入银行间债市的QFII包括安达国际控股、法国兴业银行 和法国巴黎银行 等；境外机构包括东亚人寿保险及浦发银行 香港分行等；RQFII包括永丰金资产管理(亚洲)及工银亚洲投资管理等。
截至本周三，中国银行间本币市场共有8,063家成员。除境内银行、基金、券商和保险等外，还有101家境外银行、86家RQFII、12家境外保险公司以及24家QFII。
中国央行2010年8月发布通知，允许境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场。具体包括境外中央银行或货币当局(境外央行)、香港、澳门地区人民币业务清算行(港澳人民币清算行)，以及跨境贸易人民币结算境外参加银行(境外参加银行)。
而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。